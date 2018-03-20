Летом между Петербургом и Финляндией запустят беспилотные автомобили

Тестирование беспилотных автомобилей на трассе «Скандинавия» начнётся весной-летом этого года, сообщает RNS со ссылкой на главу Росавтодора Романа Старовойта.

По словам Старовойта, сейчас создается инфраструктура для движения беспилотных автомобилей от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. Параллельно над проектом по ту сторону границы работают финские специалисты. «В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт», — сказал глава Росавтодора на пресс-конференции 20 марта. Кроме того, Росавтодор рассматривает возможность пилотного проекта на дороге Казань — Набережные Челны.

Ранее заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов во время визита в Финляндию сообщил, что первый заезд беспилотного автомобиля должен состояться в мае 2018 года. Россия и Финляндия совместно работают над развитием интеллектуального коридора Санкт-Петербург — Хельсинки. Предполагается, что в будущем он станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Финский центр технических исследований VTT и российская компания «ИТС Россия» (Некоммерческое партнерство «Интеллектуальные транспортные системы — Россия») в августе 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие интеллектуального транспорта. Финские дорожники уже испытывают беспилотники на дорогах Лапландии. Финны поделятся с российскими коллегами результатами испытаний, которые пригодятся для разработки требований к соответствующей инфраструктуре на территории нашей страны.

По материалам «Фонтанки»