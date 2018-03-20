Стрелка Васильевского, Дворцовая площадь и Петропавловская крепость погрузятся во тьму 24 марта

24 марта по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли», во время которой в городах планеты на час отключают свет. В этом году «Ленсвет» вот уже в десятый раз присоединится к акции и отключит подсветку главных достопримечательностей Петербурга. Полного списка зданий на данный момент нет, он появится позже на сайте компании.

Стать свидетелем целенаправленного блэкаута можно будет в 20:30. Известно пока то, что в список точно войдут объекты на Дворцовой площади, Петропавловской крепости, стрелки Васильевского острова, а также Смольный собор и Большеохтинский мост. В течение недели сотрудники предприятия будут проверять работу оборудования, которое нужно будет отключить и включить в определенное время: не на всех зданиях это можно сделать автоматически.

В 2017 году в Петербурге не только отключили подсветку главных сооружений города, но и отпустили на природу ушастых сов, которых изъяли у фотографов возле Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови.