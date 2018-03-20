Петербургские руферы пробрались на башенный кран на Петровском острове

Петербургские руферы побывали в плавучем доке Ремонтно-эксплуатационной базы флота на Петровском острове. Видео нелегального проникновения они опубликовали на своем канале Urban Dreams.

Молодой человек подошел прямо по льду к доку со стороны малой Невы, несмотря на то, что спасатели категорически запретили ходить по поверхности рек и каналов. Этот маневр помог руферу избежать встречи с охраной базы, так как со стороны акватории объект никак не охраняется: нет даже элементарного забора.

По ходу видео петербуржец также провел небольшую экскурсию, рассказав об основных конструкциях и механизмах водного сооружения. Ему удалось забраться на вершину стрелы, пройдя в кабину башенного крана. Оттуда открывается панорама на акваторию Невы.

«К сожалению, судьба этого технического сооружения, находящегося в полной исправности и готового к работе, уже предрешена. В мае этого года краны будут спилены и демонтированы, а док отправится в металлолом. Это произойдёт по причине невозможности его буксировки через новый вантовый мост на о.Серный, чья высота не позволяет пройти под ним плавучим кранами. А на месте ремонтно-эксплуатационной базы флота в скором времене вырастит очередной элитный жилой комплекс», - рассказывают молодые люди. Таким образом, своими действиями руферы хотят привлечь внимание общественности к судьбе объекта.

Ранее молодые люди спели для горожан с арки Главпочтамта, залезли на крышу Филармонии и проверили защиту Московского вокзала от террористов.