Сегодня эта улица – ода советскому архитектурному модернизму 60-80-х. Если идти с юга на север, можно увидеть множество ярких, но закамуфлированных для постороннего глаза деталей. Вот, например, изящное крылечко подстанции скорой помощи №14, всем своим видом намекающее на космический полет в лучших традициях Кубрика. Вот брандмауэр школы №237, в чьем хаосе бетонных крошек проступают слова неведомого наречия. Вот безумный орнамент на стене экономического колледжа, похожий на раскатанный на плоскости кольцевой элемент декора барабанов средневековых псковских церквей. Вот знаменитый дом-стакан под номером 16к2 – таких в городе всего восемь штук, и славится он своими круглыми коридорами и квартирами без единого прямого угла. Вот жутковато-притягательное здание детской городской больницы №1, сверкающее шахматной геометрией проржавевших балконов. А вот – через дорогу, напротив – стеклянная стена машинного зала красносельской котельной №2, настолько грязная, что в ней невозможно разглядеть собственное отражение. И наконец, как своеобразный синтез старой и новой России, Покровская церковь при 15-й городской больнице. На самом деле, это и не церковь вовсе, а переделанный под нее приемный покой, выстроенный в духе конструктивистских «барабанов» а-ля Корбюзье. Зрелище пугающее, но обнадеживающее.