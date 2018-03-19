История улицы Авангардная: дом-стакан без единого угла, фашистский бункер и церковь-больница
Мы уже писали о путешественнике Якове Буровцеве, который решил обойти все улицы Петербурга в алфавитном порядке. Специально для нашего сайта городской энтузиаст будет вести путевые заметки: нескучно (а местами зажигательно) о проспектах, аллеях и тупиках города. В первом выпуске: дом-стакан без единого прямого угла, фашистский бункер во дворе и церковь-больница на улице Авангардной.
Авангардная улица открывает официальный топонимический реестр Санкт-Петербурга, потому с нее мы и начнем. Название отсылает вовсе не к течению в искусстве XX века (которому, к слову, в городе не посвящен ни один топоним, за исключением разве что улицы Даниила Хармса), а к забытому в эпоху информационных войн названию частей, находящихся на переднем крае обороны. Линия фронта во времена блокады Ленинграда действительно проходила примерно здесь, впрочем, сегодня эти места сохраняют память о тех событиях разве что исподволь.
Одно из таких странных напоминаний – доска перед домом №35, рассказывающая о легендарной операции «Подкоп»: в 1943 году советские войска взорвали находящийся на этом месте фашистский бункер, предварительно проложив под него 200-метровый подземный ход. Даже по меркам Великой Отечественной эта история звучит диковато, а местные старожилы на краеведческих форумах Красносельского района указывают на множество фактических несовпадений и отсутствие достоверных источников. Есть и компромиссная версия: операция действительно была, но ее точный адрес неизвестен – скорее всего, взрыв произошел в другом месте, а привязка к зданию условна. Туннель так никогда и не был обнаружен, несмотря на отчаянные старания нескольких поколений местной детворы.
Из тех же краеведческих форумов можно узнать, что кусок Авангардной в годы войны принадлежал некогда существовавшему, а в 1960-х поглощенному Петербургом городу-призраку Урицку. О нем, должно быть, все уже забыли, и лишь тот самый дом №35, резко выделяющийся своей архитектурой из панельно-кирпичного окружения, хранит память о том, что когда-то здесь кипела совсем другая жизнь.
Сегодня эта улица – ода советскому архитектурному модернизму 60-80-х. Если идти с юга на север, можно увидеть множество ярких, но закамуфлированных для постороннего глаза деталей. Вот, например, изящное крылечко подстанции скорой помощи №14, всем своим видом намекающее на космический полет в лучших традициях Кубрика. Вот брандмауэр школы №237, в чьем хаосе бетонных крошек проступают слова неведомого наречия. Вот безумный орнамент на стене экономического колледжа, похожий на раскатанный на плоскости кольцевой элемент декора барабанов средневековых псковских церквей. Вот знаменитый дом-стакан под номером 16к2 – таких в городе всего восемь штук, и славится он своими круглыми коридорами и квартирами без единого прямого угла. Вот жутковато-притягательное здание детской городской больницы №1, сверкающее шахматной геометрией проржавевших балконов. А вот – через дорогу, напротив – стеклянная стена машинного зала красносельской котельной №2, настолько грязная, что в ней невозможно разглядеть собственное отражение. И наконец, как своеобразный синтез старой и новой России, Покровская церковь при 15-й городской больнице. На самом деле, это и не церковь вовсе, а переделанный под нее приемный покой, выстроенный в духе конструктивистских «барабанов» а-ля Корбюзье. Зрелище пугающее, но обнадеживающее.
Писатель Жан Парвулеско говорил, что все, приближающееся к своей сущности, раздваивается – так и Авангардная в районе церкви исполняет хитрое коленце и на время притворяется неким Андреевским переулком, и все лишь для того, чтобы в какой-то момент снова вынырнуть из него и обнаружить себя чопорным кварталом благородно ветшающих пятиэтажек. Никакого модернизма здесь уже нет, а там, где впереди виднеется свежепостроенный «Леруа Мерлен», улица заканчивается. Нам остается лишь податься правее и выйти к деревянной церкви св. Нины, за которой неспешно течет река Дудергофка, узенькая, как Иордан. Будем надеяться, св. Нина, уроженка Иерусалима и покровительница мучеников блокады, сочла бы эту метафору уместной.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.