Петербуржцам удалось запечатлеть северное сияние в Ленобласти

В районе Ладожского озера и Выборгского района в ночь с 16 на 17 марта можно было увидеть северное сияние. Светящуюся дугу успели запечатлеть петербуржцы, которые опубликовали свои редкие кадры в паблике «Охотники за сиянием».

Арсений Шемякин один из фотографов отметил, что в действительности северное сияние было не таким ярким, как на фото, однако его все равно можно было отлично разглядеть.