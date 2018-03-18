Петербуржцам удалось запечатлеть северное сияние в Ленобласти

  • фото: Арсений Шемякин

В районе Ладожского озера и Выборгского района в ночь с 16 на 17 марта можно было увидеть северное сияние. Светящуюся дугу успели запечатлеть петербуржцы, которые опубликовали свои редкие кадры в паблике «Охотники за сиянием». 

Арсений Шемякин один из фотографов отметил, что в действительности северное сияние было не таким ярким, как на фото, однако его все равно можно было отлично разглядеть.

 

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Автор: Софья Зима
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