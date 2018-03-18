В Петербурге на стену дома наклеили рисунок «Лебедь, рак и щука» — с Путиным, Навальным и Собчак

Арт-группа «Явь» нарисовала на одной из стен Петербурга работу «Лебедь, рак и щука». На картине лебедь — Алексей Навальный, рак — Владимир Путин, а щука — Ксения Собчак. Политики тянут в разные стороны воз, в котором находится Россия.

Уличное произведение искусства расположилось недалеко от метро «Лесная», на улице Харченко.

Авторы беспокоятся, что накануне выборов президента коммунальные службы могли уничтожить работу, но посмотреть картину всегда можно в сети.

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Автор: Софья Зима
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