В Петербурге на стену дома наклеили рисунок «Лебедь, рак и щука» — с Путиным, Навальным и Собчак
Арт-группа «Явь» нарисовала на одной из стен Петербурга работу «Лебедь, рак и щука». На картине лебедь — Алексей Навальный, рак — Владимир Путин, а щука — Ксения Собчак. Политики тянут в разные стороны воз, в котором находится Россия.
Уличное произведение искусства расположилось недалеко от метро «Лесная», на улице Харченко.
Авторы беспокоятся, что накануне выборов президента коммунальные службы могли уничтожить работу, но посмотреть картину всегда можно в сети.
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