В Петербурге в воскресенье значительно потеплеет

В Петербурге в воскресенье, 18 марта, значительно потеплеет, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и снегопадом. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Температура воздуха в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье составит до -9 градусов. В пригороде столбики термометров покажут до -12. Днем воздух прогреется до -2...0 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег, местами возможна метель. Порывы ветра могут достичь 15 м/с. На дорогах Петербурга возможна гололедица.

По данным Гидрометцентра, плюсовая температура ожидает жителей города и в понедельник, 19 марта.

По материалам «ДП».