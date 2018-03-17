В Петербурге закрывают генеральное консульство Великобритании

Министерство иностранных дел России объявило о закрытии генерального консульства Великобритании в Петербурге в рамках ответных мер на высылку российских дипломатов из Лондона.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении МИД.

Также ведомство объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, им дается неделя на то, чтобы покинуть Москву. Столько же российских дипломатов выслал ранее Лондон в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — заявили в ведомстве.

По материалам «ДП»