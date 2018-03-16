К концу недели синоптики обещают потепление в Петербурге

В воскресенье, 18 марта, в Петербурге ожидается потепление.

По данным Северо-Западного УГМС, в субботу будет еще морозно — ночью от минус 10 до 12, днем от минус 4 до 6. Днем 18 марта столбик термометра поднимется до 1 градуса тепла. Отмечается, что неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее синоптики назвали небольшую оттепель, пришедшую в Петербург, случайности. Стойкий плюс и "настоящую весну" они прогнозируют лишь в конце месяца.

Фото: @paveldemichev