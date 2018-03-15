Фоторепортаж: ЗСД накрыло облако черного дыма, на месте работают спасатели

Пожар на заброшенной стройке в Кировском районе Петербурга заволок черным дымом участок ЗСД. Видимость на скоростной трассе вечером 15 марта снизил черный дым, который ветром сносит на ЗСД от пожара. В городском МЧС сообщили, что горит мусор на заброшенной стройке по адресу: проспект Стачек, дом 45, корпус 2, на месте работают спасатели.


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Фото: Кирилл Митрахович

По материалам "Фонтанки"

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