Фоторепортаж: ЗСД накрыло облако черного дыма, на месте работают спасатели

Пожар на заброшенной стройке в Кировском районе Петербурга заволок черным дымом участок ЗСД. Видимость на скоростной трассе вечером 15 марта снизил черный дым, который ветром сносит на ЗСД от пожара. В городском МЧС сообщили, что горит мусор на заброшенной стройке по адресу: проспект Стачек, дом 45, корпус 2, на месте работают спасатели.