В аэропорту Пулково рассказали, когда запустят большую бесплатную парковку

Перехватывающая парковка у аэропорта Пулково откроется в середине мая, стоянка в течение первых 3 часов на ней будет бесплатной, сообщил 15 марта генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Владимир Якушев

«К середине мая откроем, чтобы уже в рамках Петербургского экономического форума и Чемпионата мира по футболу ею могли пользоваться»,— приводит слова Якушева «Коммерсант».

Парковка будет рассчитана на тех, кто приехал слишком рано или ждет рейс, прибывающий с задержкой, а также на водителей такси.

В ноябре 2017 года в Пулково увеличилось с 10 до 15 минут бесплатное время стоянки автомобилей в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу аэропорта. В феврале этого года аэропорт отменил бесплатную транзитную зону между парковками. Для быстрой высадки пассажиров водители могут подъехать непосредственно к терминалу и находиться там бесплатно до 15 минут. После проезда через шлагбаум в течение 15 минут необходимо разместить автомобиль на парковку Р1, Р2 или Р3 с разными тарифами. В марте Смольный предложил инвесторам поучаствовать в проекте продления ветки метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково. Стоимость проекта оценивается в 32 млрд рублей. Как пояснили в КРТИ, в районе Пулково зарезервирована площадка для строительства станции метро с пропускной способностью 114 тыс. человек в сутки.

Ранее вице-губернатор города Игорь Албин рассказал о том, что в этом году в Петербурге начнется строительство аэроэкспресса.

По материалам «ДП»