В Петербурге нашли останки шерстистого носорога Йоси. Оказалось, что так пошутил «Театр. На вынос»
12 марта руководство проекта «Театр. На вынос» сообщило о том, что на Васильевском острове нашли останки детеныша шерстистого носорога и по этой причине остановили строительство здания театра. Информацию о находке подхватили петербургские и федеральные СМИ. Носорога назвали Йосей в честь Иосифа Бродского.
Оказалось, что история - фейк. Сам «Театр. На вынос» существует и проводит мероприятия, но место, на котором якобы планировали построить здание театра уже занято строительством ЖК «Сердце острова».
В ноябре 2017 на 11-линии даже установили щит с информацией о строительстве здания для театра к началу 2019 года, однако в министерстве культуры и в Смольном заявили, что ничего не знают о строительстве театра.
Основным представителем театра, рассказывавшим СМИ о шерстистом носороге, был его директор Даниил Вачегин. В ответ на просьбу The Village прокомментировать то, что в официальных органах не знают о строительстве его театра, Вачегин ответил стихами Бродского: «Мы снова проживаем у залива, / И проплывают облака над нами, / И современный тарахтит везувий, / И оседает пыль по переулкам…».
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