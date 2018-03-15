В Петербурге нашли останки шерстистого носорога Йоси. Оказалось, что так пошутил «Театр. На вынос»

Оказалось, что история - фейк. Сам «Театр. На вынос» существует и проводит мероприятия, но место, на котором якобы планировали построить здание театра уже занято строительством ЖК «Сердце острова».

В ноябре 2017 на 11-линии даже установили щит с информацией о строительстве здания для театра к началу 2019 года, однако в министерстве культуры и в Смольном заявили, что ничего не знают о строительстве театра.