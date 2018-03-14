Сотрудники ЖКС обрушили потолок в доме Бака, используя железную трубу
13 марта во второй парадной дома Бака на Кирочной улице,24 обвалилась штукатурка с потолка на шестом этаже. В паблике дома ВК пишут, что это произошло из-за протечки кровли здания.
На следующий день в особняк прибыли сотрудники ЖКС-1 и решили сбить потенциально опасные участки штукатурки в районе протечки. В итоге это привело к обрушению потолка и разрушению лестничного ограждения.
«Ставить леса не стали, решили снизу бить железной трубой. Потолок упал, чуть не похоронив под собой рабочего и разрушив ограждения лестницы. Будни памятника регионального значения», — пишут жильцы на странице дома в социальных сетях.
Доходный дом Бака на Кирочной улице построили в 1905 году по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Его жильцы создали паблик, посвященный истории здания. Кроме того, они провели акцию #ОтмоемДомБака. В ноябре благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же жильцы дома на Кирочной при ремонте нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года.
Помимо этого обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили по зданию просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия.
В апреле они вместе с волонтерами объединились, чтобы отмыть витражи и мраморные лестницы доходного дома начала XX века. А в конце общественного субботника для всех пришедших провели экскурсию и напоили чаем.
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