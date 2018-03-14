Сотрудники ЖКС обрушили потолок в доме Бака, используя железную трубу

13 марта во второй парадной дома Бака на Кирочной улице,24 обвалилась штукатурка с потолка на шестом этаже. В паблике дома ВК пишут, что это произошло из-за протечки кровли здания.

На следующий день в особняк прибыли сотрудники ЖКС-1 и решили сбить потенциально опасные участки штукатурки в районе протечки. В итоге это привело к обрушению потолка и разрушению лестничного ограждения.

«Ставить леса не стали, решили снизу бить железной трубой. Потолок упал, чуть не похоронив под собой рабочего и разрушив ограждения лестницы. Будни памятника регионального значения», — пишут жильцы на странице дома в социальных сетях.