Уикенд в Петербурге с 15 по 18 марта
Новая Лара Крофт в исполнении Алисии Викандер, показ финалистов нашей премии «Новые имена в моде», несколько отличных концертов и ретроспективы Бертолуччи и Торнаторе – как весело провести эти выходные в городе.
14-16 марта-апреля
Мраморный дворец
В рамках серии выставок «Видеоискусство в Мраморном дворце» покажут работы швейцарской художницы Пипилотти Рист «Я не из тех девушек, что будут скучать», «Ты назвал меня Джеки» и «Я жертва этой песни». В них она сочетает эстетику видеоклипов и традиции перформанса. Художница запечатлена на видео как звезда, исполняющая кавер-версии хитов.
с 15 марта
Возвращение культовой героини компьютерной игры на киноэкраны – на этот раз Ларой стала Алисия Викандер. 21-летняя дочь погибшего семь лет назад археолога Ричарда Крофта работает курьером и дерется на ринге. В пустующем особняке она находит послание от отца, которое заставляет ее заняться расследованием его загадочной смерти.
с 15 марта
Сама сыгравшая в десятке картин о воспитании чувств, звезда мамблкора и кумир миллениалов Грета Гервиг дебютировала в режиссуре трогательной, остроумной и полуавтобиографичной драмеди в духе «400 ударов» и «Отрочества». Юная Кристин (Сирша Ронан) пытается вырваться из родного сонного Сакраменто.
с 15 марта
Джон Стивенсон, занимавшийся режиссурой первого мультфильма «Кунг-фу панда», снял анимационную картину о садовых гномах, которых пытается спасти от уничтожения сыщик Шерлок Гномс. В оригинале героев озвучивают Эмили Блант и Джонни Депп.
с 15 марта
Комедийный боевик с Антонио Бандересом и Ольгой Куриленко о рок-звезде, у которого на отдыхе в Чили преступники похищают жену. Он готов выплатить выкуп в миллион долларов, но против неожиданно выступает пытающийся добиться повышения местный консул.
с 15 марта
В прокат выходит экранизация бестселлера Пьера Леметра (за которую писатель получил Гонкуровскую премию). Главную роль сына миллионера и талантливого художника, который отправляется на фронт, сыграл Науэль Перес Бискайяр. Засветилась в ленте и новая звезда современного французского кино Мелани Лоран, она же Шошанна Дрейфус из «Бесславных ублюдков».
15-29 марта-апреля
МИСП
В МИСП с четверга открывается персональная ретроспектива Петра Конникова. В его картинах город выглядит как сцена, на которую выходят те самые, вынесенные в заглавие выставки, «одинокие странники». В экспозиции покажут сотни картин, арт-объектов и архивных фото.
15 марта
19:00
ДК им. Горького
В рамках международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза» в четверг в Петербург приедут мировые звезды джазовой музыки. На сцену ДК им. Горького выйдут трио легендарного американского джазового пианиста, композитора и продюсера Боба Джеймса, соул-музыкант Тони Момрелл, квинтет Роя Харгроува и сам Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром.
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Фото: lev radin / Shutterstock.com
15 марта
19:00
ДС «Юбилейный»
Американская группа Evanescence, кумиры подростков 2000-х, выступит с симфоническим оркестром. На концерте в «Юбилейном» музыканты представят свой новый альбома Synthesis.
15 марта
20:30
Эрарта
Автор «Масяни», мультипликатор и комик Олег Куваев выступит со стендап-представлением «Как Фанера над Амстердамом». Пока это самостоятельный перфоманс, но в его планах сделать три моноспектакля, посвященных любимым городам. На очереди – Петербург и Тель-Авив.
16-21 марта-апреля
Anna Nova
В галерее Anna Nova в пятницу откроется экспозиция Ильи Федотова-Федорова. «Музей ядов» – проект на стыке археологии, биологии и искусства. В нем художник представил интернет как новую среду обитания человека, где место ядовитых животных и растений занимает информация, которая вполне может оказаться смертельной.
16-17 марта
киноцентр «Родина»
В пятницу и субботу в «Родине» покажут на большом экране две картины итальянского классика Джузеппе Торнаторе. 16 марта в 19:20 – фильм «Малена», сделавший иконой и мировой звездой Монику Беллуччи. 17 марта в 19:00 – ленту «Новый кинотеатр "Парадизо"», получившую «Оскар» в 1990 году как лучший фильм на иностранном языке.
16 марта
20:00
Музей Звука
В Музее Звука пройдет лекция-презентации книги «Приглашение к Реальному: культурологические этюды» ее автора, переводчика Александра Черноглазова. На ней он расскажет, чем важно предание о выколовшей себе глаза Святой Лючии и причем тут Жорж Батай, а музыканты «{instead} ensemble» сыграют музыкальную импровизацию.
16 марта
20:00
«Клуб»
В пятницу в «Клубе» на Боровой, 116 пройдет «Эксперимент», первый из серии пятничных концертов, посвященных современной экспериментальной музыке. Выступят итальянец Даниэле Мана, туринский музыкант, выпустивший в прошлом году пластинку на лейбле Hyperdub Records, Диана Буркот (rosemary loves a blackberry) и Станислав Шарифуллин, лауреат премии Курехина, выступающий под псевдонимом HMOT.
16 марта
19:00
Александринский театр
Михаил Ефремов приедет в Петербург на гастроли с Московским театром «Современник». Вместе с ним на сцену выйдут: Ольга Родина , Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Евгений Павлов, Виктория Романенко. Актеры покажут спектакль «Амстердам» по новой пьесе Александра Галина. Ефремов играет в этой комедии положений крупного бизнесмена и гомофоба Скворцова.
16-17 марта
19:00
«Аврора»
В «Авроре» в пятницу и субботу покажут ретроспективу Бернардо Бертолуччи. 16 марта можно будет посмотреть на большом экране «Последнее танго в Париже» с Марией Шнайдер и Марлоном Брандо. 17 марта – картину «Мечтатели», сделавшую звездами Еву Грин, Луи Гарреля и Майкла Питта.
16 марта
18:00
Дом Книги
В пятницу в рамках просветительского проекте Lakhta View в Доме Книги профессор СПбГУ Татьяна Черниговская побеседует с философом и бизнесменом Дмитрием Волковым о принципах работы мозга.
16 марта
20:30
Эрарта
Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров и контрабасист Владимир Волков выступят в пятницу в Эрарте. Музыканты неодкратно сотрудничали и записали вместе более десятка пластинок, в которых органично переплетаются фолк, академическая музыка и фри-джаз.
17 марта
11:00
Новая Голландия
В субботу на третьем этаже здания «Бутылка» на Новой Голландии, где находятся спорт- и танцевальные студии и салоны, пройдет день открытых дверей, посвященный красоте и здоровью. Будут проводиться ознакомительные тренировки, мастер-классы и розыгрыши. Кроме того, в студиях и салонах будут действовать специальные предложения на покупку абонементов и услуг. Участие бесплатное для всех посетителей острова, на мероприятия с ограниченным количеством участников требуется предварительная запись.
17 марта
12:00
«Ткачи»
Блюдами из «Звездных войн» и «Игры престолов» накормят на «Кинокухне» 17 марта в «Ткачах» пройдет фестиваль еды из кинофильмов. В «меню» — деликатесы Вестероса, любимые пончики Гомера Симпсона, японские блюда из фильмов Миядзаки, зеленое вино с Альдеры из «Звездных войн» и спагетти с мясными соусом из «Крестного отца».
17 марта
15:00
пространство «Легко-Легко»
Научный журналист и популяризатор науки Ася Казанцева прочитает лекцию в пространство «Легко-Легко» (Большая Пушкарская ул., 10) по нейробиологии в пользу фонда AdVita . Она расскажет, помогает ли воздействие на нейроны лучше запоминать и анализировать информацию. Вход по предварительной записи за рекомендуемое пожертвование от 500 рублей (для студентов – от 300 рублей). Количество мест ограничено.
17 марта
19:00
Opera
В субботу в клубе Opera сыграет британский автор-исполнитель Fink, органично работающий сразу в нескольких жанрах – блюз, рок, фолк, поп-инди, чилаут и электроника. Концерт в Петербурге пройдет в рамках тура в поддержку альбома Resugram.
17 марта
18:00
ЦВЗ «Манеж»
В субботу в Петербурге пройдет Mercedes-Benz Fashion Day — ежесезонное однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Свои шоу в ЦВЗ «Манеж» устроят бренды L’Erede, Ianis Chamalidy, VIKKI (Victoria Afanaseva) и Igor Gulyaev. Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в моде-2018», который начнется в 20:00. Коллекции молодых дизайнеров, которые отобрали наши читатели и экспертный совет, представят медийные персоны: каллиграф Покрас Лампас, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, художница и блогер Лена Шейдлина, певица Шура Кузнецова, актер Никита Волков и другие.
17 марта
16:00
Музей стрит-арта
В субботу в Музее уличного искусства пройдет фестиваль независимой музыки «Смерть Фест» от группы «Психея» и команды клуба «Лес Villa». Помимо самих альт-рокеров, выступят Halshug, Dead Man Tells, Volan, Inventor, Stubborn, Jars и многие другие.
17-18 марта
Авторы нетленного хита «Чай, сахар», группа «Хлеб» выступит в Петербурге два дня подряд. В субботу – в клубе «А2» с программой «Пушка», а в воскресенье в «Авроре», где устроят весенний рейв.
17 марта
23:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» выступит Энди Батлер из Hercules & Love Affair. На новом альбоме, вышедшем несколько месяцев назад, он рассказывает о своих зависимостях, потере друзей и том, как с этим боролся. В создании пластинки ему помогали солист The Horrors, ливанская инди группа Mashrou' Leila, исландская группа Sísý Ey. Со-продюсером альбома стал москвич Леонид Липелис, который также выступит 17 марта, как и арт-директор клуба Кирилл Сергеев.
17 марта
23:55
Mosaique
В субботу в Mosaique на вечеринке из серии «Pulse» лайв сыграет немецкий музыкант, резидент Uncanny Valley и основатель Rat Life Records – CREDIT 00. Компанию ему составят резиденты и частые гости лайн-апов клуба Moralez, Boseg и Youkovskiy, а также участник формации Electro Music Coalition – Prisheletz.
18 марта
13:00
«Голицын Холл»
В воскресенье в «Голицын Холл» пройдет денвной рейв «Пауза». На нем сыграет лайв Даня Надеев (Rouborgen) своей кассетной коллекцией порадует Митя Клочков (Буцефал), а Настя Дружинина (Аркадия) и Степы Якушева устроят dj-сеты.
18 марта
14:00
Актовый зал СПбГУ
Режиссер Юрий Быков выступит в воскресенье в СПбГУ. Автора фильмов «Дурак» и сериала «Метод» расскажет про свою новую картину «Завод», философию и взгляды на жизнь. Вход свободный по регистрации. При себе нужно иметь паспорт.
18 марта
17:00
«А2»
В воскресенье в «А2» пройдут выступления-соревнования и шоу в трех танцевальных направлениях: трикинг, брейкинг и хип-хоп. В Петербург приедут звезды этих направлений из Португалии, Польши, Нидерландов и США – Kuzya Pro Bboy, Danny Etkin, Jacob Pinto, Sam Kojo Plummer. Кроме того, вместе с танцорами-финалистами выступят Mussorgsky Jazz Orchestra и группа Krec, а также пройдет баттл звезды Михайловского театра Марата Шемуинова и хип-хоп-команда «158 Crew».
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