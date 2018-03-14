Уикенд в Петербурге с 15 по 18 марта

14-16 марта-апреля Мраморный дворец

Видеоработы Пипилотти Рист



В рамках серии выставок «Видеоискусство в Мраморном дворце» покажут работы швейцарской художницы Пипилотти Рист «Я не из тех девушек, что будут скучать», «Ты назвал меня Джеки» и «Я жертва этой песни». В них она сочетает эстетику видеоклипов и традиции перформанса. Художница запечатлена на видео как звезда, исполняющая кавер-версии хитов.