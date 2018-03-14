Петербургские спасатели запрещают выходить на лед. Нарушителей будут штрафовать

В четверг, 15 марта, в Петербурге вступает в силу запрет выхода на лед от МЧС. Нарушителям выпишут штраф от 1500 до 2500 рублей. Реки и каналы в городе в связи с потеплением стали слишком опасными для того, чтобы гулять по ним.

Еще в феврале, когда в городе стоял крепкий минус, спасатели предупреждали об опасности выхода на лед. Но несмотря на это, петербуржцы продолжали гулять по замерзшей поверхности Невы и городских каналов. На прошлой неделе под лед у Дворцового моста за сутки провалилась 11-летняя девочка и 25-летний турист из Бразилии. Спасателям удалось вовремя среагировать, помощь медиков не понадобилась.

Фото: @polumna__