Фото дня: плантация сосуль в центре Петербурга

Пользователь Facebook заметил тройной каскад из огромных сосуль, которые закрыли окна дома на Моховой. Сосули образовались несмотря на то, что в Петербурге сейчас небольшое потепление (пусть и случайное, как утверждают синоптики).

«Когда же они успевают так вырасти?»; «Плантация», — пишут в комментариях. Сосули и борьба с ними в Петербурге становится темой номер один каждую зиму, из года в год. Фонд поддержки и развития молодежных программ «Продвижение» даже объявил конкурс и готов заплатить изобретателю оружия от ледяных сталактитов миллион рублей.

Сосули и лед, падающий с крыш, нередко наносит значительный ущерб припаркованным машинам. Если вам тоже не повезло, то здесь можно прочитать о том, как получить компенсацию за нанесенный ущерб. Ледяная "занавеска" с Моховой - не единственная в своем роде. Ранее пользователи сети опубликовали фотографии сосули высотой в три этажа.