В петербургской подземке рассказали, откуда взялся запрет на съемки

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» снова ответили на вопросы о работе подземки. На этот раз - почему в метро нельзя фотографировать. Запрет на проведение съемки касается только профессиональных фото и связан с предотвращением несанкционированных рекламных съемок, а с телефона снимать можно беспрепятственно.

«Фотокадры, сделанные обычными пассажирами или туристами? Никаких проблем. Да, метрополитен — это действительно объект стратегической важности, на территории которого действуют разнообразные ограничения. Но частная фотосъемка под запреты не подпадает», - объяснили в подземке.

Ранее в петербургском метро объяснили, зачем сигналят машинисты поездов и почему в вагонах нет кондиционеров.