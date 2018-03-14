В Петербурге запустят каршеринг с велосипедами

В Петербурге планируют запустить велопрокат по принципу каршеринга. Об этом 14 марта сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Любой человек с помощью приложения сможет увидеть, где находится свободный велосипед, и оставить его там, где удобно. Количество доступных байков доведут до 5 тысяч.

По информации «Фонтанки», стойки будут лишь в приоритетных местах, например, у станций метро, а переговоры с инвестором — компанией Mobike — еще не закончены.

Система велопроката «Велогорода» работает в Петербурге не на полную мощность, запуск проката задерживается, замки на велосипедах приходят в негодность. В связи с этим оператору начали искать замену. В 2016 году город резервировал 81 млн рублей на субсидию «Велогороду», который был единственным оператором, но освоил он лишь 50,5 млн. В 2017-м в ходе весенних слушаний субсидию сократили с тех же 80 млн до 68 с половиной миллионов. С 2018-го КРТИ решил прекратить выплату субсидии.Ранее Смольный сообщил о том, что к 2019 году в Петербурге появится еще 44 км велодорожек.

По материалам «Фонтанки»