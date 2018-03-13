В Петербурге планируют продлить метро от «Проспекта Ветеранов» до аэропорта Пулково

Смольный предлагает инвесторам поучаствовать в проекте продления ветки метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково. Стоимость проекта оценивается в 32 млрд рублей. Об этом на выставке МИПИМ во вторник, 13 марта, сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Иван Каргин.

По его словам, в районе Пулково зарезервирована площадка для строительства станции метро с пропускной способностью 114 тыс. человек в сутки. «Всего надо построить под землей 6,4 км метро. Возможно строительство промежуточных станций — „Ульянка“ и „Авиагородок“. Но, в принципе, можно обойтись и одной из них, которая примет на себя местный трафик», — сказал Иван Каргин. Он отметил, что срок строительства новой ветки метро составит 52 месяца. «Мы уже год предлагаем инвесторам участие в этом проекте. Но пока никто не согласился. Все удивляются, что можно поучаствовать в строительстве метро, которое всегда считалось объектом городским. Но времена меняются», — заключил он.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о том, что в этом году начнется строительство аэроэкспресса. Протяженность трассы составит 22 км.

По материалам «ДП»