Петербуржец одновременно прокатился на роликах и сыграл на гитаре на мосту над Обводным каналом

На мосту над Обводным каналом 13 марта петербуржцы заметили мужчину, который катался на роликах и играл на гитаре. Видео опубликовали в группе «ДТП и ЧП».

 

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что видел этого мужчину ранее на севере Петербурга и он делал то же самое - катался на роликах и играл на гитаре. 

12 марта на Мурманском шоссе навстречу автомобилистам проскакал целый табун лошадей. Животных пришлось разворачивать патрулю ГИБДД.


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