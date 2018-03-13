Петербуржец одновременно прокатился на роликах и сыграл на гитаре на мосту над Обводным каналом

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что видел этого мужчину ранее на севере Петербурга и он делал то же самое - катался на роликах и играл на гитаре.

12 марта на Мурманском шоссе навстречу автомобилистам проскакал целый табун лошадей. Животных пришлось разворачивать патрулю ГИБДД.