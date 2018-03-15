Как легендарный Толстовский дом превратился в гигантскую коммуналку?
Для рубрики «История одного дома» экскурсовод и блогер Евгений Колесник сфотографировал и написал для нас историю одного из самых интересных строений улицы Рубинштейна – возведенного в 1910-1912 годах по приказу графа Михаила Павловича Толстого дома под номером 15-17.
На обширном участке между улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки раскинулось огромное шестиэтажное здание начала XX века. Этот доходный дом был возведен на средства генерал-майора, графа Михаила Павловича Толстого, представителя крупного дворянского рода, пятиюродного кузена великого писателя Льва Николаевича Толстого.
Проектирование и строительство было доверено одному из самых известных архитекторов Петербурга – Федору Ивановичу Лидвалю, автору многих знаковых зданий нашего города, среди которых, например, гостиница «Астория».
Толстовский дом был построен за два с половиной года в стиле «классицизирующий модерн с элементами неоренессанса». Его план представляет из себя анфиладу из трех больших дворов, формирующих внутридомовую улицу, которая была призвана увеличить площадь фасада, а заодно и стоимость сдаваемых квартир. Сейчас ее называют «улицей Лидваля». Именно она «играла роль» Лондона в фильмах о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым, а так же засветилась в картине «А вам и не снилось». Раньше там стоял восьмигранный фонтан, от которого избавились уже в наше время, чтобы сделать на его месте парковку.
Дом был оснащен по последнему слову техники: мусоропроводы и холодильники на кухнях, электричество, собственная котельная, централизованная система вакуумных пылесосов, более того, была решена проблема наледи на крыше: под козырьком устроили специальную трубу, в которую зимой подавали пар.
Его называли домом всех сословий – здесь можно было снять апартаменты на любой кошелек, в том числе и на пару десятков комнат. При этом в центральной дворовой его части, в парадной номер 9 за красивейшим входным порталом скрывались самые дешевые квартиры, а точнее так называемые «меблированные комнаты» – жилье для приказчиков средней руки. Сегодня это социальное разделение сохраняется – в остальных парадных живут, как правило, богатые и известные люди.
Все комнаты, а их около 120 на парадную, прямоугольной формы и примерно одного размера, за исключением угловых помещений, на поворотах и в других нестандартных местах. Доступ в них был из общего коридора – открыв дверь, вы сперва попадали в крошечную переднюю, а из нее проход вел в собственно комнату с большим альковом. В каждой было по два окна – одно большое, другое маленькое, под потолком. В Советские годы его использовали как зимний холодильник.
Кухни и санузлы в «нумерах» не предусматривались, они были общими, по два хозяйственно-санитарных блока на этаж. После революции жилье здесь превратилось в гигантские коммунальные квартиры – всего их было шесть, каждая по 800 квадратных метров. Каждый жилец обустраивал свой угол по собственному усмотрению и наличию средств. В передних появлялись газовые плиты, а в бывшем алькове делали душевую и туалет.
В наши дни большая часть комнат уже превращена в полноценные квартиры-студии, но длинные коридоры с остатками дореволюционного линолеума по прежнему напоминают одну большую коммуналку.
Во времена приватизации жильцы так и не решили, как делить общие кухни, ванные, туалеты и коридоры, поэтому по бумагам тут по-прежнему шесть общих квартир.
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