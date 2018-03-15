Как легендарный Толстовский дом превратился в гигантскую коммуналку?

На обширном участке между улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки раскинулось огромное шестиэтажное здание начала XX века. Этот доходный дом был возведен на средства генерал-майора, графа Михаила Павловича Толстого, представителя крупного дворянского рода, пятиюродного кузена великого писателя Льва Николаевича Толстого.

Проектирование и строительство было доверено одному из самых известных архитекторов Петербурга – Федору Ивановичу Лидвалю, автору многих знаковых зданий нашего города, среди которых, например, гостиница «Астория».

Толстовский дом был построен за два с половиной года в стиле «классицизирующий модерн с элементами неоренессанса». Его план представляет из себя анфиладу из трех больших дворов, формирующих внутридомовую улицу, которая была призвана увеличить площадь фасада, а заодно и стоимость сдаваемых квартир. Сейчас ее называют «улицей Лидваля». Именно она «играла роль» Лондона в фильмах о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым, а так же засветилась в картине «А вам и не снилось». Раньше там стоял восьмигранный фонтан, от которого избавились уже в наше время, чтобы сделать на его месте парковку.