По Мурманскому шоссе в Петербурге навстречу водителям проскакал табун лошадей

В понедельник днем, 12 марта, водители увидели на Мурманское шоссе целый табун лошадей, которые выбежали на трассу. Лошади скакали прямо навстречу автомобилистам.

«На Мурманке гаишники ловят табун лошадей, небольшая пробка на въезд», — написал один из очевидцев.

Оказалось, что животные пасутся неподалеку от шоссе, однако по неизвестной причине массово выскочили на трассу. По словам директора конного клуба «Елена», лошадей в обратную сторону развернули сотрудники ГИБДД, после чего те вернулись обратно, все животные в порядке.