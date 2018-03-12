Тюлень Крошик перепутал март с апрелем и начал линять (возможно специально)

Тюлень Крошик решил, что на улице уже апрель, и начал линять на месяц раньше положенного. Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» полагают, что это может быть связано с теплыми условиями в крытом бассейне, куда Крошика перевели в феврале из-за сильных морозов.

Сотрудники центра также предположили, что нерпенок мог начать линьку нарочно, чтобы не оказаться снова на улице.

«В общем, наш маленький лентяй уже неделю валяется на полке кверху пузом, не ест, не плавает и с удовольствием позволяет нам помогать ему в чесании толстых боков и распрекрасного брюха. Выглядит он сам сейчас как пыльная меховая игрушка несколько лет пролежавшая на чердаке, а в его жилище все поверхности покрыты кусочками слезающей кожи», - говорится в группе центра ВК.

Крошик стал полноправным обитателем центра спасения тюленей после того, как его не смогли вернуть в естественную среду обитания. Его дважды выпускали на волю, но он каждый раз возвращался к людям. Основатель и руководитель центра дал нам интервью, в котором рассказал о том, как в Петербурге удалось организовать единственную в России организацию помощи занесенным в Красную книгу животным, чтобы заменить детенышам маму.

Ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вывезли с российского военного острова Гогланд, что в 40 км от Финляндии и 180 км от Петербурга, отбившегося от матери 10-дневного детёныша тюленя. Он также начал линять и у него прорезались зубы.