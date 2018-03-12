На этой неделе в Петербурге разведут Большеохтинский и Дворцовый мосты

На этой неделе разведут Большеохтинский и Дворцовый мосты, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». Компания начинает ряд технологических разводок в целях проверки готовности разводных пролетов мостов к навигации 2018 года.

Первые разводки запланированы в ночь с 14 на 15 марта 2018 года. С 2:00 до 5:00 разведут Большеохтинский мост, а с 1:10 до до 2:50 и с 3:10 до 4:55 - Дворцовый. При этом раньше этого времени специалисты «Мостотреста» могут начать наводку мостов. Таким образом, горожанам лучше заранее планировать свой маршрут.

Официально старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан 10 апреля 2018 года, на рукавах Невы – 20 апреля 2018 года.