В Петербурге частный трамвай «Чижик» попал в ДТП сразу после ремонта

В Петербурге 12 марта в аварию попал первый частный городской трамвай «Чижик». По словам очевидцев в соцсетях, водитель ВАЗ-2104 не пропустил новый низкопольный трамвай у ТЦ «Народный». Этот трамвай вышел из ремонта после ДТП на технической обкатке 4 марта.

«Прям напротив „Народного“ дед за рулем „четверки“, видимо, еще не в курсе был, что трамвай пустили, и решил не обращать внимания на то, что ему сигналили», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге».