В Петербурге частный трамвай «Чижик» попал в ДТП сразу после ремонта
В Петербурге 12 марта в аварию попал первый частный городской трамвай «Чижик». По словам очевидцев в соцсетях, водитель ВАЗ-2104 не пропустил новый низкопольный трамвай у ТЦ «Народный». Этот трамвай вышел из ремонта после ДТП на технической обкатке 4 марта.
«Прям напротив „Народного“ дед за рулем „четверки“, видимо, еще не в курсе был, что трамвай пустили, и решил не обращать внимания на то, что ему сигналили», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге».
По данным «Фонтанки», 4 марта этот же вагон, бортовой номер 005, уже попадал в аналогичное ДТП во время технической обкатки без пассажиров. Трамвай отремонтировали только на минувших выходных. Тестирование «Чижика» на маршруте стартовало 1 марта. Через 3 дня после успешного запуска «Чижик» попал в первое ДТП — у дома 17/1 на проспекте Косыгина инновационный трамвай протаранил внедорожник. В среду днем, 7 марта, неизвестные расстреляли «Чижик» из пневматического оружия. В трамвае, который 7 марта официально начал работу, были разбиты четыре стекла, его отправили на ремонт в депо.
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