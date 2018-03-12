На вашу машину упала сосуля. Как получить компенсацию?

Реально ли получить компенсацию

Если бомбардировка сосульками привела к существенному повреждению машины, как правило, ущерб можно возместить. Но будьте готовы к тому, что делать это придется через суд. ОСАГО компенсации в такой ситуации вообще не предусматривает. При наличии полиса КАСКО шанс получить выплату от страховщика есть, но и тут есть подводные камни. В договоре такого термина как «сосулька» нет, хотя снежные и ледяные глыбы можно отнести к категории «посторонние предметы». Кроме того, страховщик может указать, что вы сами виноваты, ведь хранили свое имущество, то есть автомобиль, в зоне риска.

Зафиксируйте повреждение

Ни в коем случае не передвигайте машину, а оставьте все как есть. А еще лучше — сфотографируйте место происшествия. При этом постарайтесь сделать привязку к местности: лучше всего, если в кадр попадет табличка с адресом дома. Это поможет взыскать ущерб. Если ледяная атака произошла только что, попробуйте найти свидетелей и записать их контакты.

Убедитесь также, что стали жертвой чьей-то халатности, а не собственной невнимательности. Если возле дома висела табличка с предупреждением о возможном падении наледи или плановой чистке крыш и призывом не парковать транспортные средства, велик риск проиграть в суде.

Обратитесь в полицию

Падение сосулек на неподвижный автомобиль не является ДТП. Поэтому вызывайте полицию, а не ГИБДД. Когда прибудет полиция, просите составить протокол или акт о порче имущества. В нем важно зафиксировать точное место инцидента. Максимально четко и подробно пишите в объяснениях, где и когда на вашу машину упала сосулька и повредила автомобиль, указывайте, что есть свидетели, и другие подробности.

Выясните, кому адресовать претензии

Как правило, за падение снега с крыш отвечает управляющая компания. Именно в ее обязанность входит своевременная очистка кровель от сосулек. Однако случается, что что лед падал из окна или с балкона. Тогда ответственность может нести собственник квартиры.

Проведите оценку ущерба

Обратитесь в оценочную организацию, чтобы узнать, в какую сумму обойдется ремонт автомобиля. Это и будет та сумма, на возмещение которой вы можете претендовать. О дате и времени осмотра поврежденного автомобиля необходимо известить управляющую компанию либо собственника здания. Известить можно телеграммой.

Потребуйте компенсацию в досудебном порядке

Обратитесь к собственнику здания или управляющей компании с претензией. В ней укажите обстоятельства инцидента, сумму ущерба и требование возместить его добровольно. К претензии приложите копию протокола осмотра места происшествия и копию отчета оценщика.

Обратитесь в суд

Если ваша претензия осталась без ответа, следует обратиться в суд по месту нахождения ответчика. Адрес управляющей компании указан в квитанциях на оплату либо в выписке из ЕГРЮЛ, которую можно получить на сайте ФНС. Сведения о собственнике здания и месте его нахождения указаны в выписке из ЕГРПН (выдает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). В исковом заявлении подробно опишите произошедшее. Укажите, что обращались с предложением досудебного урегулирования, а также вызывали ответчика на осмотр автомобиля оценщиком. По словам автоюристов, при наличии всех вышеперечисленных документов шансы на победу в суде довольно высоки.