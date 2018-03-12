Петербургские бейсджамперы прыгнули с опоры моста ЗСД

 

Петербургские бейсджамперы прошли по льду, залезли на опору моста ЗСД через технические отсеки и спрыгнули оттуда с парашютом. Видео молодые люди опубликовали на Youtube.

К счастью, все прошло удачно. «Непонятным остается лишь то, каким образом парашютистам так легко удалось проникнуть на стратегический охраняемый объект и почему никто из охраны не помешал их планам», — комментируют экстремалы.


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