Петербургские бейсджамперы прыгнули с опоры моста ЗСД

Петербургские бейсджамперы прошли по льду, залезли на опору моста ЗСД через технические отсеки и спрыгнули оттуда с парашютом. Видео молодые люди опубликовали на Youtube.

К счастью, все прошло удачно. «Непонятным остается лишь то, каким образом парашютистам так легко удалось проникнуть на стратегический охраняемый объект и почему никто из охраны не помешал их планам», — комментируют экстремалы.