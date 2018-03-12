Новая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и дождя

В понедельник, 12 марта, синоптики северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают мокрый снег и до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица, водителей просят быть внимательнее.

13 марта ожидается небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до 5 градусов. В среду, 14 марта также будут небольшие осадки и гололедица на дорогах.

На прошлой неделе главный синоптик города Александр Колесов обещал весну «раньше, чем ожидали».

Фото: @mskpit