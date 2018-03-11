В центре Петербурга открыли мемориальную доску в честь 200-летия балетмейстера Мариуса Петипа

На фасаде Академии русского балета имени Вагановой 11 марта в честь 200-летнего юбилея балетмейстера Мариуса Петипа открыли мемориальную доску. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный консул Франции в Петербурге Уго де Шаваньяк, а также ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Полтавченко отметил, что памятная доска – знак признательности и уважения, дань памяти великому человеку, который всем сердцем любил Россию и прославил русский балет.

«Мариус Иванович воспитал целую плеяду замечательных танцовщиков и балерин. Роль Мариуса Петипа в развитии русского балета настолько велика, что решение о праздновании его юбилея было принято на самом высоком уровне, Указом Президента России», — цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

В Петербурге пройдут памятные вечера, посвященные балетмейстеру, который прожил здесь около 60 лет. В Смольном отметили, что сейчас идут работы по реставрации надгробия Мариуса Петипа в Александро-Невской лавре. Кроме того, в этом году Международный культурный форум пройдет под девизом юбилея великого балетмейстера. Главным его событием станет открытие сквера Мариуса Петипа неподалеку от Мариинского театра.

Петипа поставил главные хореографические шедевры XIX века – «Лебединое озеро», «Спящую красавицу», «Дон Кихот», «Баядерку» – и множество других балетов, которыми сегодня восхищается весь мир.

По материалам «ДП».