Громкоговорители сообщают петербуржцам об опасности прогулок по льду рек и каналов

МЧС просит петербуржцев перестать выходить на замерзшие водоемы, так как лед может не выдержать.

Чтобы обезопасить горожан, сотрудники МЧС дежурят у самых популярных мест выхода людей на лед и предупреждают об опасности. По центральным набережным города курсируют спецавтомобили, которые при помощи громкоговорителей также призывают петербуржцев не выходить на лед.

Кроме того, у стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Дворцового моста дежурят суда на воздушных подушках. Все эти меры в МЧС назвали беспрецедентными.

Выход на лед стал опасным из-за роста температуры воздуха, уточняют в МЧС. 9 марта в полынью у Дворцового моста за сутки провалились два человека: турист из Бразилии и школьница.

15 марта вступает в силу запрет на выход на лед в пределах Петербурга.