Громкоговорители сообщают петербуржцам об опасности прогулок по льду рек и каналов
МЧС просит петербуржцев перестать выходить на замерзшие водоемы, так как лед может не выдержать.
Чтобы обезопасить горожан, сотрудники МЧС дежурят у самых популярных мест выхода людей на лед и предупреждают об опасности. По центральным набережным города курсируют спецавтомобили, которые при помощи громкоговорителей также призывают петербуржцев не выходить на лед.
Кроме того, у стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Дворцового моста дежурят суда на воздушных подушках. Все эти меры в МЧС назвали беспрецедентными.
Выход на лед стал опасным из-за роста температуры воздуха, уточняют в МЧС. 9 марта в полынью у Дворцового моста за сутки провалились два человека: турист из Бразилии и школьница.
15 марта вступает в силу запрет на выход на лед в пределах Петербурга.
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