Со следующей недели в Петербурге установится плюсовая температура

В Петербурге после 11 марта установится плюсовая температура. Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что в этом году весна придет «раньше, чем ожидали».

Дневная температура текущей недели приблизится к -3 градусам 8 марта, -2 — 9 марта и -1 — 10 марта. Днем в воскресенье, 11 марта, в Петербурге ожидается 0 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, с 12 марта в город будет плюсовая температура.

фото: @__erratic__