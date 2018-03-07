Студентка СПбГУ повесила на стенах факультета плакаты с сексистскими цитатами преподавателей

В пресс-службе СПбГУ «Медузе» сообщили, что руководству университета не поступало информации о сексистских проявлениях в поведении преподавателей. Декан факультета международных отношений Ирина Новикова изданию не ответила.

Иван Цветков не узнал свою цитату («Эту монографию о войне написала женщина, представляете? На удивление получилось неплохо»). Борис Ширяев назвал акцию «мягко говоря, неуместной», «нелепой шуткой» и «явным бредом» и сообщил «Медузе», что никогда не говорил, что женщинам не место в политике.

7 марта в центре Петербурга неизвестные к празднику нарисовали на льду Фонтанки огромную открытку к Международному женскому дню, а петербурженки ранее создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта. Они разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин.