Уикенд в Петербурге с 7 по 11 марта
Фильм «Излом времени» с Опрой Уинфри в роли доброй волшебницы, премьеры спектаклей в БДТ и МДТ, а также целая куча отличных лекций, концертов и экскурсий – мы знаем, как весело и насыщенно провести длинные праздничные выходные.
7 марта
19:00
СК «Юбилейный»
В среду в СК «Юбилейный» Илья Авербух покажет новую программу «Вместе и навсегда», посвященную поддержке российских спортсменов и Олимпиаде в Пхенчхане. На лед выйдут танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин (отстраненные от участия в Играх-2018), Елена Радионова, Максим Ковтун, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Траньков и другие спортсмены.
7 марта
19:30
Голицын Холл
Киновед Алексей Гусев в среду прочтет лекцию из цикла «Кассовые кинохиты 1960-х» в пространстве «Голицын Холл». На этот раз в центре внимания – эротика. Эпоха 1960-х вытащила жанр с территории табу: обнаженность начала восприниматься не как позор, а свобода, хотя золотой век эротики и наступит лишь в следующем десятилетии.
7 марта
20:00
клуб «Космонавт»
Ретро-бэнд под предводительством Дмитрия Караневского выступит в Петербурге в честь Международного женского дня. Помимо фирменных каверов на советские шлягеры, музыканты исполнят свои песни с вышедшего в прошлом году альбома.
7 марта
20:00
Эрарта
В среду Павел Артемьев представит в Эрарте обновленную программу. На концерте музыкант исполнит новые версии песен как с недавней пластинки «Канун конца начала», так и с дебютной «Artemiev».
7, 9 марта
20:00
«Аврора»
Группа «Звери» даст сразу два концерта (7 и 9 марта) в петербургском клубе «Аврора». Свои хиты «Просто такая сильная любовь», «Районы-кварталы» и многие другие бэнд Романа Билыка сыграет в акустических версиях.
7 марта
21:00
«Планетарии №1»
Проект «Классика в темноте» в среду, 7 марта, пройдет в «Планетарии №1». В новой программе «Притяжение» прозвучат произведения Генделя, Вивальди, Мендельсона и других композиторов в исполнении ансамбля «Струны Петербурга». При этом визуальное шоу будет транслироваться на купол «Планетария №1»
7-6 марта-мая
РОСФОТО
В РОСФОТО покажут видео столичной художницы Александры Митлянской. Ее работы – нечто среднее между статичным кадром и движущимся изображением: на нем либо предельно замедленный процесс, либо повтор интенсивно динамичного, но краткого цикла.
7 марта
23:59
Stackenschneider
В среду в Stackenschneider на традиционной вечеринке культового дип-хаус диджея Лены Поповой выступит гость из Киева, резидент клуба Closer и участник украинского лейбла Progressive Future – Alex Savage. Локальная поддержка – Lena Popova, Galich и Raf.
7 марта
23:55
«КПД»
В новом клубе «КПД» в пространстве «Порт Севкабеле» пройдет вечеринка в честь дня рождения Дениса Шубина, одного из создателей Tekstil Music (промо-группа, у которой за плечами открытие техно-клуба DOT). На ней, помимо именинника, выступят Stef Mendesidis (Monasterio), Sickdisco (Foxtrax), Munt Berry, So.young (Plant74), Andrey Pshanava, Alexey Pankov.
8 марта
19:00
Ледовый дворец
В четверг, 8 марта, петербургская рок-группа «Пикник» выступит в Ледовом дворце с программой «Лучшее», где сыграет все свои хиты от «Фиолетово-черный» до «Мракобесие и джаз». Бэнд Эдмунда Шклярского, основанный в Ленинграде 40 лет назад, вырастил на своих песнях уже третье поколение слушателей. Подробнее о лидере «Пикника» читайте в нашем интервью.
8 марта
Киноадаптация первого одноименного романа из цикла «Квинтет времени» Мадлен Л'Энгл. Профессор Мурри (Крис Пайн) бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. Через несколько лет его дочь Мэг (Сторм Рейд) узнает от трех экстравагантных дам — миссис Чтотут (Риз Уизерспун), миссис Кто (Минди Кейлинг) и миссис Тоесть (Опра Уинфри) — как путешествовать во времени и пространстве и отправляется на поиски отца.
c 8 марта
Психологический триллер с Лиамом Нисоном, в котором жизнь его героя стремительно меняется из-за согласия на предложение незнакомки (Вера Фармига) взять 75 тысяч долларов в обмен на выполнение ее просьбы.
c 8 марта
Бодипозитивный ромком от режиссера сериала «Ольга» Алексея Нужного с Ириной Горбачевой, Евгением Куликом и Сергеем Шнуровым. Ради главной роли в фильме Александра Бортич поправилась на 20 килограммов, а потом сбрасывала вес в ходе съемок – по сюжету.
c 8 марта
Картина инди-режиссера Шона Бейкера о счастливом, хотя и не слишком благополучном, детстве Муни (шестилетняя Бруклин Принс ) в одноэтажной Америке. Перед началом работы Уиллем Дефо (претендующий на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана) учился говорить с нужным акцентом, чтобы лучше понять своего героя – управляющего затрапезным мотелем «Волшебный замок».
c 8 марта
Экранизация одноименного романа Джеймса Хэдли Чейза с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем. Юный Бертран крадет пьесу у умирающего писателя, выдает за свою и становится знаменитым литератором. Но теперь издатель требует следующего шедевра и молодой человек почему-то (из картины и правда не ясно, почему) полагает, что написать его поможет связь с циничной проституткой Евой, которая не способна любить.
c 8 марта
Выросшая из короткометражки комедия с Виктором Добронравовым и Валентиной Мазуниной об актере-неудачнике, которому удалось устроиться диджеем на «Мужское радио». Но в первый же день работы (после бурных празднований) он внезапно начинает говорить женским голосом.
8 марта
12:00
площадь Искусств
Дом культуры Льва Лурье проведет 8 марта автобусную экскурсию. Ее тема – роковые женщины.Софья Лурье расскажет об императрице Александре Федоровне, наркоме Александре Коллонтай, журналисте Ларисе Рейснер, писателе Вере Пановой и экс-губернатора Валентине Матвиенко.
8 марта
12:00
Охта Lab
В четверг в Охта Lab расскажут о лучших женщинах-литераторах современности: от Джоан Роулинг, Донны Тартт, Маргарет Этвуд до Сильвии Платт и Ханьи Янагихары. Вход свободный по регистрации.
8 марта
13:00
Музей-квартира Александра Блока
Музей-квартира Александра Блока проведет в четверг пешеходную экскурсию в районе «Коломна». Ее участники пройдут по адресам Зинаиды Серебряковой, Елизаветы Бем, Надежды Войтинской, Варвары и Александры Шнейдер. Подробности здесь.
8 марта
19:00
Каменоостровский театр
На второй сцене БДТ – в Каменоостровском театре – в четверг премьера моноспектакль Валерия Ивченко. Актер также сам стал режиссером постановки по повести Достоевского. В «Кроткой» звучит музыка Александра Кнайфеля.
8, 9 марта
МДТ
На камерной сцене МДТ – премьера постановки Валерия Галендеева по его совмесному сценарию со Львом Додиным и Игорем Евсеевым. Оформлением спектакля занимался Александр Боровский, художником по свету стал Глеб Фильштинский. Это первый опыт в рамках фестиваля-исследования «... да не судимы будете» — в МДТ изучат судьбу романа «Доктор Живаго», а затем и других знаковых книг.
8, 9 марта
Новая сцена Александринского театра
В четверг и пятницу на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль «Молодость и вино». В программе концерты классического и современного джаза, показ короткометражек из Италии «Italian Best Shorts 2: Любовь в вечном городе», спектакль в формате Stand-Up «Пила вино и хохотала», а также лекции и мастер-классы.
9 марта
16:30
«Ткачи»
В пятницу в креативном пространстве «Ткачи» пройдет второй фестиваль мужского джазового вокала Jazzman. В нем примут участие Kalil Wilson (USA) и квартет Константина Хазановича, Вова Че Морале и Sweet Hot Jazz Band с новым проектом «Armstrong Show», Дмитрий Носков и Круглый Бэнд (Москва), Гасан Багиров (артист петербургской джазовой филармонии), Александр Иващенко и квартет Андрея Смирнова (Петербург).
9 марта
Капелла
В пятницу Симфонический оркестр Капеллы под управлением Александра Чернушенко представит два иммерсивных концерта (в 18:00 и в 20:00). Музыканты будут играть не на сцене, а в партере – слушатели вблизи увидят, как выстраивается гармоничное звучание сложного и большого организма. Оркестр исполнит Испанское каприччио Римского-Корсакова, джазовый концерт Аллана Гиллилэнда «Мечтания мастеров», стандарты Джорджа Гершвина и номера-сюрпризы, подготовленные солистами.
9 марта
19:00
«Зал ожидания»
Авторы хита Moscow, группа Guru Groove Foundation, представят в пятницу в клубе «Зал ожидания» сразу два своих альбома: прошлогодний «RE:COVER» и новый «Just Another Day».
9 марта
19:30
«Порядок слов»
В магазине «Порядок слов» 9 марта пройдет презентация книги заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского. В автобиографичном нон-фикшн Александр Давидович рассказывает об искусстве так просто, что становится понятно каждой собаке.
9 марта
19:00
Эрмитажный театр
В пятницу на сцене Эрмитажного театра пройдет единственный показ спектакля «Великий мир балета Анны Павловой». Специально для него были воссозданы по сохранившимся фото- и кинодокументам, а также по дневникам балерины, авторские номера, поставленные ею самой, а также Александром Горским и Михаилом Фокиным. В спектакле примут участие аристы Мариинского театра: Игорь Колб, Рената Шакирова, Надежда Гончар, Василий Ткаченко, Иван Оскорбин, Татьяна Ткаченко и другие.
9 марта
20:30
Эрарта
Скрипач и композитор Алексей Айги и его Ансамбль «4'33"» выступят в Эрарте с программой «Утро после». На концерте они сыграют фрагменты произведений из фильмов, музыку к котором написал Айги – «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Испытание» Александра Котта, «Орда» Андрея Прошкина, «Дикое поле» Михаила Калатозишвили и других.
9 марта
23:55
Mosaique
В пятницу на вечеринке вечеринки Syncretism в Mosaique сет сыграет московский селектор, резидент вечеринок Arma, Минимум и Joy – Hipushit. Локальная поддержка от Ragulaar, Zakharov и Rudiment.
9 марта
23:00
«Union Bar»
В «Union Bar» в пятницу – продолжение Международного женского дня в компании Maneki-neko djs и Alisa Shavrova. В программе – самая ритмичная музыка и танцы.
до 10 марта
В ЦВЗ «Манеж» заканчивается выставка молодых художников из Японии и России «Преодоление». Суббота – последний день, когда ее можно увидеть. Как обычно у «Манежа», ставка сделана не только на работы (а в экспозиции более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн. Например, чтобы попасть на выставку, надо пройти большие деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер. Отдельное место в экспозиции занимает графика Кейто Ямагучи – японской студентки Академии художеств.
10 марта
16:00
Библиотека им. Лермонтова
В открытой гостиной Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в субботу пройдет лекция «Мозг на 100%». На ней биофизик Ольга Скорбунова расскажет о том, как тренировать внимание и память, что есть, чтобы лучше соображать, и способах оценить свои способности. Вход свободный.
10 марта
1800
«Angleterre Cinema Lounge
В субботу в кинотеатре «Angleterre Cinema Lounge» пройдет спецпоказ фильма «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси. Перед сеансом выступит кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В прокате фильм с Хоакином Фениксом, который уже называют «Таксистом 21 века», будет только с 22 марта.
10 марта
18:00
«Упсала-Цирк»
В субботу в «Упсала-Цирке» покажут спектакль-номинант «Золотой маски» «Эффект пинг-понгового шарика». Это история о том, как ничем не примечательная вещь (вроде мячика для игры в настольный теннис) внезапно может оказаться центром, вокруг которого вертится весь мир.
10 марта
20:00
Эрарта
В субботу в Эрарте выступит самарская группа VLNY, авторы хита «Привет». После осенней презентации третьего полноформатного альбома «Ближе», бэнд приготовил весеннюю программу из лучших песен.
10 марта
20:00
«Клуб»
В «Клубе» пройдет очередная вечеринка из серии «Кислоты». В 20:00 на ней выступят с лайвами адеграунд-группы «Ночной проспект» и «Вынужденные колебания». Ночью – сеты Rozet (Discipline, Москва), Achterstag, Onok, Katsura.
10 марта
19:00
Филармония
В Большом зале Филармонии в субботу скрипач Эдвин Мартон выступит с Международным симфоническим оркестром «Таврический». В программе — произведения Вивальди, Баха, Паганини, Брамса, Штрауса и самого Мартона.
10-11 марта
В Петербурге 10 и 11 марта пройдет уже традиционный фестиваль экскурсий «Открытая карта». Темы разнообразны: от исторической прогулки по ЛГБТ местам города до похода по помойкам Петроградки и книжным локациям. Подробная информация здесь.
10 марта
17:00
квартира Бродского
В субботу можно будет попасть в коммуналку, где жил Иосиф Бродский. Там пройдет акустический концерт группы «Итака», которая исполняет песни на стихи поэта. Вход бесплатный, но по предварительной записи.
10, 11 марта
«Родина»
В «Родине» покажут отреставрированные копии двух культовых перестроечных картин. 10 марта в 21:00 можно будет посмотреть «Курьер» Карена Шахназарова, а 11 марта в 20:30 — «Ассу» Сергея Соловьева.
10 марта
12:00
«Ткачи»
В субботу с полудня в креативном пространстве «Ткачи» стартует фестиваль дизайна Wake Up Day. В программе — лекции, маркет и мастер-классы. Посетители изучат акварель, скетч, иллюстрацию, каллиграфию, дудл, зентагл, леттеринг, татуировку, а также создание фонов и флористику.
11 марта
11:00
Большая Хоральная синагога
В Большой Хоральной синагоге в воскресенье пройдет лекция Виктора Амчиславского о творческом пути Оксимирона. Вход на дискуссию о рэпере свободный.
11 марта
14:00
Охта Lab
Филолог и литератор Андрей Аствацатуров прочтет в воскресенье в Охта Lab писатель прочтет лекцию про Хэмингуэя. «И восходит солнце»: как жить после войны?».
11 марта
20:00
Мариинский театр
В Мариинском театре в воскресенье пройдет гала-концерт в честь 200-летия балетмейстера Мариуса Петипа. На нем покажут премьеру балета «Времена года» на музыку Александра Глазунова, хореографом которой стал Константин Кейхель. В программе также второй акт балета Баланчина «Сон в летнюю ночь» и реконструкция спектакля Мариуса Петипа «Спящая красавица» 1890 года – ее осуществил балетмейстер-репетитор театра Сергей Вихарев. Дирижировать в этот вечер будет Валерий Гергиев.
11 марта
19:00
БКЗ «Октябрьский»
В честь Международного женского дня звезда французской эстрады Мирей Матье (о прическе как у которой, кажется, мечтали чуть ли не все жительницы СССР) выступит в Петербурге.
11 марта
19:00
Феодоровский собор
Ансамбль известного скрипача, художественного руководителя фестиваля Earlymusic Андрея Решетина «Солисты Екатерины Великой», исполняющий музыку эпохи барокко, выступит в воскресенье в Феодоровском соборе. В программе – произведения Доменико Далолио, Германа Раупаха, а также Генриха Бибера из цикла «Розарий». Вход свободный.
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