Уикенд в Петербурге с 7 по 11 марта

до 10 марта

Выставка «Преодоление»



В ЦВЗ «Манеж» заканчивается выставка молодых художников из Японии и России «Преодоление». Суббота – последний день, когда ее можно увидеть. Как обычно у «Манежа», ставка сделана не только на работы (а в экспозиции более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн. Например, чтобы попасть на выставку, надо пройти большие деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер. Отдельное место в экспозиции занимает графика Кейто Ямагучи – японской студентки Академии художеств.