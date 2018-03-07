Смольный просит руферов помочь с очисткой крыш Петербурга

Власти Петербурга просят руферов помочь с очисткой крыш от наледи. По данным телеканала 78.ru, вице-губернатор Николай Бондаренко поручил Жилищному комитету встретиться с активистами, чтобы обсудить условия сотрудничества.

«Мною дано поручение Жилищному комитету организовать встречу с группой активистов движения руферов для обсуждения возможности их привлечения к выполнению указанных работ», — говорится в ответе чиновника на депутатский запрос Алексея Цивилева.

Бондаренко отметил, что сама деятельность руферов находится вне закона, так как на крышах могут находиться только люди, имеющие отношение к эксплуатации зданий. Если они будут готовы сотрудничать со Смольным, то для них создадут специальные обучающие курсы. Сейчас для работы на высоте можно пройти обучение в ряде учебных заведений, в том числе на базе СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр Жилищного комитета». Всего в городе приходится очищать от наледи и снега 13,5 тыс. многоквартирных домов. Ежедневно этим занимаются до 1,7 тыс. кровельщиков. Все они прошли специальную подготовку и ежегодное медицинское освидетельствование. Однако сами руферы до сих пор не проявляли инициативы и никаких предложений в Жилищный комитет не направляли. Тем временем, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда ждать весну в городе.

По материалам «ДП»

Фото: @hermitage_museum



