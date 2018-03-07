В Купчине на 8 марта женщинам подарили спиннеры, чтобы улучшить их мелкую моторику

7 марта муниципалитет Купчина организовал для женщин старшего поколения праздничный концерт. Помимо выступления артистов, праздничного фуршета и традиционных поздравлений от администрации района, женщинам подарили цветы и спиннеры.

По мнению главы муниципального образования Максима Черепанова, спиннеры помогут женщинам эффективнее бороться со стрессом и развить мелкую моторику. Праздник завершился «кручением спиннеров». Сначала Глава муниципалитета объяснил женщинам, как правильно крутить девайс. Потом, желающие принять участие в конкурсе выстроилось в ряд. Они взяли в руки свои спиннеры и стали их тестировать.

«Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде», - заявил Черепанов.