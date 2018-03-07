Главный синоптик Петербурга пообещал весну «раньше, чем ожидали»

В Петербурге весна наступит «раньше, чем ожидали», заявил главный синоптик города Александр Колесов.

По данным Северо-Западного УГМС, в ближайшие дни температура будет повышаться. Так, 8 марта днем ожидается минус 3-5 градусов, 9 марта — минус 2-4, 9-го — минус 1-3.

На приход ранней весны можно надеяться со следующей недели, когда температура днем будет подниматься до плюсовых значений.

Фото: @arsnevl