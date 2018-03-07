Обитатели дома Безобразова о смертельно опасной угрозе обвала фасада здания

Вопиющим фактом является то, что в этом доме располагается эрмитажный детский сад, выход которого находится непосредственно под обрушающимся фасадом. Таким образом, дети и их родители, а также жильцы дома и просто прохожие ежедневно подвергаются смертельной опасности.

Несколько лет назад вопрос о ремонте здания уже поднимался, и результатом дискуссии стал монтаж жутких конструкций с сеткой, которая якобы страховала от падения частей фасада. Тогда властями города это было обозначено как временная мера с обещаниями срочно заняться приведением здания в порядок. Также к истории этой проблемы можно добавить, что работы по фасаду производились относительно недавно и были сделаны с явными грубыми просчетами и нарушениями, что и явилось причиной драматического состояния дома в дальнейшем. За брак и его последствия признать ответственность никто не удосужился: ни организация, осуществившая ремонт, ни органы власти, которые должны были его контролировать. Сейчас дом стоит на заметке у городских властей как относительно благополучный. Добавим, что на данный момент есть только общие прогнозы, что ремонт будет производиться в 2019-2020 гг.

С учетом вышеуказанных проблем с угрозой жизни не столь важным может показаться тот факт, что дом Безобразова является архитектурной доминантой золотого треугольника, уникальным историческим объектом ( в нем жил Чайковский, Полонский, проходили выставки Верещагина).

Мы, жильцы дома, родители детей и обитатели прилегающих домов, требуем незамедлительно обратить внимание на данную проблему! Просим в максимально короткое время информировать нас о принятых мерах в также по ответственным структурам и лицам, которые будут заниматься этим вопросом!

В случае непринятия срочных мер по ремонту фасада и игнорирования нашего права и права наших детей на здоровье и безопасность будем вынуждены выносить вопрос на уровень обсуждения широкой общественностью и федеральных властей!».