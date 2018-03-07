В Петербурге официально начал работу первый частный трамвай «Чижик»

В Петербурге в среду, 7 марта, на линию вышли составы первого городского частного трамвая «Чижик». Семь трамваев маршрута № 8 начали рабочее движение от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала, первый состав выехал из депо в семь утра, уточняет «Фонтанка».

В течение марта проезд в частном трамвае будет для пассажиров бесплатным. Тестирование «Чижика» на маршруте стартовало неделю назад, 1 марта. Через 3 дня после успешного запуска «Чижик» попал в первое ДТП — у дома 17/1 на проспекте Косыгина инновационный трамвай протаранил внедорожник. «Выглядело достаточно странно, ибо летел он с упорством японского пилота, таранящего авианосец», — отмечали очевидцы. Пострадавших в аварии не было, трамвай отправили на косметический ремонт.

Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между Смольным и Транспортной концессионной компанией (ТКК), который подписали весной 2016 года. Стоимость проекта оценивалась в 33,7 млрд рублей. Всего планируется закупить более 20 вагонов. В «Чижиках» есть розетки для подзарядки телефонов, аппараты для покупки билетов. Кондуктора в трамвае не будет.

Стоимость проезда в «Чижике» аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте. Ранее Смольный собирался запустить трамвай к 1 сентября 2017 года, позже в правительстве заявили о 30 октября. С ноября Смольный начал претензионную работу в связи со срывами сроков, сумма пеней составляет 75 тыс. рублей в сутки. В конце 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что трамвай запустят в I квартале 2018 года. В январе вице-губернатор Игорь Албин заявил, что Смольный рассматривает возможность смены концессионера, если трамвай не запустят 1 марта.

По материалам «ДП»