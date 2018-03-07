В Петербурге женщин поздравили гигантской открыткой на льду Фонтанки

В Петербурге утром, 7 марта, на льду Фонтанки у дома № 105 по набережной художник нарисовал огромную «открытку» к Международному женскому дню — восьмерку, розу и воздушные шарики. Автор рисунка неизвестен, «открытку» коммунальные службы сохранили.

Ранее на этой неделе полицейские задержали представителей штаба Ксении Собчак, которые нарисовали агитацию на льду Фонтанки.