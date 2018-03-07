В Петербурге женщин поздравили гигантской открыткой на льду Фонтанки
В Петербурге утром, 7 марта, на льду Фонтанки у дома № 105 по набережной художник нарисовал огромную «открытку» к Международному женскому дню — восьмерку, розу и воздушные шарики. Автор рисунка неизвестен, «открытку» коммунальные службы сохранили.
Ранее на этой неделе полицейские задержали представителей штаба Ксении Собчак, которые нарисовали агитацию на льду Фонтанки.
Надпись, которую не сотрут: на льду Фонтанки появилась «открытка» к 8 Марта https://t.co/M32wWAXHM4 pic.twitter.com/f1adL6E396— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 7 марта 2018 г.
В свою очередь петербурженки создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта.Они разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин.
По материалам «ДП»
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