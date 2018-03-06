В июне вход в Летний сад в Петербурге станет платным

С 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада, пишет «Фонтанка». Цена за входной билет пока не установлена. 

Территорию Летнего сада украсят живыми цветами, а на главное аллее проведут фотовыставку со снимками знаменитых европейских дворцовых садов. 

В связи с ситуацией обращение в Прокуратуру Петербурга написал депутат ЗакС Борис Вишневский. По его мнению плату за вход можно рассматривать как «навязанную услугу», так как нее все горожане и гости города, собирающиеся погулять по Летнему саду, планируют посетить фестиваль.

Вход в Летний сад в Петербурге хотели сделать платным в 2015 году. Планировалось, что билет будет стоить 100 рублей, однако от этой идеи отказались.

 


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Автор: Ася Алисултанова
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