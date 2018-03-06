«Академическую» закроют на ремонт почти на год после ЧМ-2018

Станцию метро «Академическая» в июле 2018 года, после ЧМ-2018 по футболу, закроют на капитальный ремонт. В Главгосэкспертизе 6 марта сообщили, что уже выдано положительное заключение на смету работ.

На станции обновят гидроизоляцию крыши, полов и тамбуров, выровняют пол между турникетами, заменят облцовочную плитку, светильники, а на мрамор нанесут антивандальное покрытие. Помимо этого, в наклонном тоннеле, где располагаются четыре эксалатора, устранят течь и заменят гидроизоляцию. Ранее сообщалось, что ремонт станции займет 11 месяцев. До этого столько же была закрыта «Лесная». Кроме того, планируется закрыть на капитальный ремонт станцию «Технологический институт-1». Там увеличися число эскалаторов, с трех до четырех. Проект уже одобрила Главгосэкспертиза, но дата закрытия пока не назначена.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде и Сочи. Официальным талисманом турнира стал волк Забивака. 16 марта, ровно за 100 дней до открытия чемпионата в Петербурге запустят Часы обратного отсчета BUD AF до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин рассказал о том, что кольцевую линию метро в Петербурге построят к 2030 году. Станция «Академическая» открылась 31 декабря 1975 года. Она входит в состав «красной» — Кировско-Выборгской — линии. Вестибюль станции находится на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта. Станция названа «Академической», потому что в районе находятся несколько научно-исследовательских институтов.

По материалам «ДП»