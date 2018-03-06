Фоторепортаж: Петербуржцы открыли пляжный сезон на морозе у Петропавловской крепости

Петербуржцы не стали рушить традиции и выстроились в шеренгу у стен Петропавловской крепости. Загорающие зимой горожане — уже привычная картина. В этом году в конце февраля и начале марта в в городе морозная и солнечная погода, однако синоптики пообещали значительно потепление уже в конце этой недели. Петербуржцы также массово выходят на лед рек и каналов, несмотря на предупреждения МЧС. Так что температура ниже нуля — не повод отказываться от бронзового оттенка кожи.