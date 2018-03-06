В Смольном рассказали о работе инновационного трамвайного маршрута

В Комитете по транспорту рассказали о работе трамвайного маршрута № 100, соединяющего станции метро «Гражданский проспект» и «Проспект Просвещения». Линия работает в усиленном режиме с июля.

«Трамвай № 100 продолжает оставаться не только самым быстрым в Петербурге, но и самым инновационным. Здесь испытывается новая система управления светофором (так называемая зеленая волна)», — отметили в Смольном.

В декабре на маршрут № 100 вышли современные трамвайные составы «Витязь-М» и «Богатырь». Кроме того до 7 марта в городе должны запустить частный трамвай «Чижик», проезд в котором весь месяц будет бесплатным.