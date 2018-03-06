Во вторник в Петербурге запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Во вторник, 16 марта, в Петербурге запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018 в России. Они начнут отсчет ровно за 100 дней до начала соревнований.

Запуск часов начнется в 14:00 около дома 16 по Малой Конюшенной улице. На церемонии будут присутствовать послы ЧМ и представители адмнистрации города.

Рядом с часами организуют интерактивную зону, где будут играть диджей-сеты. Ранее Министерство спорта и оргкомитет мундиаля дало поручениям регионам, принимающим чемпионат, построить приюты для бездомных животных.