Репортаж: как выглядят объекты, строящиеся к ЧМ-2018
Меньше чем через 100 дней в Петербурге пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Мы побывали на самых масштабных объектах, которые планируют открыть к событию: на Серном мосту, станции метро «Новокрестовская», набережной Макарова и в тренировочном комплексе в Зеленогорске.
Серный мост
Один из самых спорных объектов, строящихся к ЧМ-2018: сооружение не раз подвергалось критике из-за близости к жилому дому на Ремесленной улице. Главная особенность моста — выделенная велосипедная дорожка, которая будет отгорожена от проезжей части бордюром. Трасса будет состоять из шести полос, а общая ее протяженность составит чуть больше километра. Мост позволит разгрузить направление в сторону Большого проспекта Петроградской стороны и обеспечит связь между северо-востоком города и Васильевским островом.
Изначально высота пилонов должна была составлять почти 100 метров, однако позже от идеи отказались. Сейчас высота конструкции — 44 метра. Открытие планируется 30 апреля.
Набережная Макарова
Продолжение набережной Макарова от Адмиральского проезда до Серного моста. Участок должен разгрузить движение на Васильевском острове, а также позволит максимально быстро добраться до стадиона. Помимо этого, эстакада выполнит техническую функцию — через нее будут прокладывать кабели сети в обход центра Петербурга.
Движение по набережной откроют 30 апреля, одновременно с мостом через Серный остров.
Станция метро «Новокрестовская»
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Строительство южного выхода
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Северный выход
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Наземный вестибюль
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Наладка траволатора
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Траволатор к кассовому залу
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Кассовый зал
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Эскалатор к перрону станции
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Установка металлокерамических панелей, которые будут украшать стены
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Горизонтальный лифт не позволит пассажирам упасть на рельсы
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Перегон в сторону станции «Приморская»
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Перегон до станции «Беговая»
Продолжение Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена. Станция расположена на намыве близ стадиона «Санкт-Петербург». «Новокрестовская» сооружена по особой технологии «сверху-вниз» — такой метод в России использовали впервые. Еще одной особенностью станут стеклянные двери, сделанные на манер горизонтальных лифтов Петербурга. По подсчетам за сутки станцию посетят примерно 761 тыс. пассажиров. Вестибюль будет оборудован видеокамерами, которые распознают лицо человека — эта система уже используется на стадионе «Санкт-Петербург». Всего предполагается 12 эскалаторов, 8 траволаторов в вестибюлях, а также 2 лифта.
Станция готова на 92%: остались отделочные работы, наладка эскалаторов и доработка инженерных систем. Планируется, что «Новокрестовскую» откроют до 29 апреля: она будет обслуживать матч между «Зенитом» и ЦСКА.
Тренировочная площадка «Спартак»
Комплекс находится в Зеленогорске. Площадь объекта — 5 гектар, на которых расположились тренировочное поле, корпус команд, буфет и медиа-центр для встреч с прессой. На поле используется точно такая же трава, как и на стадионе «Санкт-Петербург»: она привезена из Гатчинского района. Покрытие оснащено системой подогрева и автоматического полива.
В период чемпионата здесь расположится сборная Англии, она заранее попросила поднять ограждение площадки до высоты 6 метров, чтобы скрыть футболистов от любопытных местных жителей.
Раздевалки оборудованы массажными столами, холодильниками, душевыми. На втором этаже находится тренажерный зал. Помещениями могут пользоваться люди с ограниченными возможностями: в здании есть лифт, а уборные спроектированы с учетом маломобильных групп.
Реконструкция комплекса была завершена в 2017 году: исторически здесь находился стадион «Спартак», который принадлежал детской спортивной школе Курортного района. После чемпионата площадку обещают вернуть детям.
Официальное открытие: 28 июля.
Текст: Никита Богданов
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