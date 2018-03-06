Репортаж: как выглядят объекты, строящиеся к ЧМ-2018

Один из самых спорных объектов, строящихся к ЧМ-2018: сооружение не раз подвергалось критике из-за близости к жилому дому на Ремесленной улице. Главная особенность моста — выделенная велосипедная дорожка, которая будет отгорожена от проезжей части бордюром. Трасса будет состоять из шести полос, а общая ее протяженность составит чуть больше километра. Мост позволит разгрузить направление в сторону Большого проспекта Петроградской стороны и обеспечит связь между северо-востоком города и Васильевским островом.

Изначально высота пилонов должна была составлять почти 100 метров, однако позже от идеи отказались. Сейчас высота конструкции — 44 метра. Открытие планируется 30 апреля.