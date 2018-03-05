Кольцевую линию метро в Петербурге запустят к 2030 году

Кольцевая линия метро может появиться в Санкт-Петербурге к 2030 году, заявил вице-губернатор Игорь Албин.

«Мы работаем над обоснованиями, мы работаем с изысканиями, мы работаем с проектировщиками. Как правило, проектирование и перегонного туннеля, и станций с хорошими надлежащими изысканиями занимает до полутора лет, стройка — всегда по-разному», — объяснил он.

По словам чиновника, появление линии к 2030 году «вполне реально». Ранее о появлении кольцевой линии подземки рассказал губернатор Георгий Полтавченко. Он заявил, что уже ведутся предпроектные работы по нескольким участкам. В то же время эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Валдин назвал проект кольцевой «сказкой, до которой ему не дожить». Стоимость строительства ветки оценивается в 300 миллиардов рублей.

С 1 марта петербургский метрополитен запустил проект, посвященный эстетике подземки. В съемке для него уже успели принять участие балерины Михайловского театра.