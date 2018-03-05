Фото дня: удовольствие и наказание от Ф. М. Достоевского

На проспекте Добролюбова появилась новая интерпретация романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». На доске мелом нарисован русский классик в портупее на голое тело, держащий в руках плетку. Рисунок сопровождается надписью «Удовольствие и наказание».

Ранее на набережной Фонтанки появились рисунки радужных русалок с надписями «Не якорись», «Надо любить» и другими. Неизвестные закрыли ими знаки.

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