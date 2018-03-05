У Петропавловской крепости прошли соревнования по плаванию в ледяной воде
У Петропавловской крепости прошли международные соревнования по зимнему плаванию. Спортсмены боролись за Кубок Большой Невы.
У Трубецкого бастиона крепости вырубили бассейн во льду. Около 140 пловцов от 12 до 78 лет соревновались на дистанциях 25, 100 и 200 метров. За выходные разыграли 88 комплектов наград.
Чуть не выплыл на берег,а потом на другую дорожку😂))но всё-таки доплыл, чему и рад вполне)Через год постараюсь научится плавать быстрее. #piterfoto#st_pgram#spb_planet#spbcam#vscospb#gf_russia#lovepetersburg#spb_live#spbru#питернеспит#spbfoto#фотодляроссии#ПетербургНаЛадони#spbgram#mskpit#nikonrussia#spbforyou#этопитердетка#мойпитер#rus_places#natgeoru#lovelyrussia#gorod812#Городвкурсе#allspb#spb_inst#Instagram#kudagospb#типичныйпитер#now_spb
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