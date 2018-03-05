У Петропавловской крепости прошли соревнования по плаванию в ледяной воде

У Петропавловской крепости прошли международные соревнования по зимнему плаванию. Спортсмены боролись за Кубок Большой Невы.

У Трубецкого бастиона крепости вырубили бассейн во льду. Около 140 пловцов от 12 до 78 лет соревновались на дистанциях 25, 100 и 200 метров. За выходные разыграли 88 комплектов наград.


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