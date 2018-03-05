На сайте бесплатных объявлений нашли украшения с фасада дома Говинга в Выборге

Издание 47news под видом покупателя связалось с продавцом. Мужчина ответил, что «эта штука упала сверху», когда они с друзьями гуляли у дома. По телефону он сказал, что согласен продать элементы за 4 тысячи рублей.

Дом книготорговца Говинга был построен в начале XX века. Он находится в аварийном состоянии.

Это уже не первый случай продажи частей старинных зданий и памятников архитектуры: ранее на сайте бесплатных объявлений были выставлены на продажу старинные витражи, которые предположительно стояли в окнах училища при лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице.