В конце недели петербуржцев ждет настоящее потепление

В понедельник, 5 марта, в Петербурге ожидается слабый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным синоптиков, в ночь с 4 на 5 марта температура воздуха составит 11-13 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до −5...-7 градусов.

В пригороде Петербурга ночью температура воздуха опустится до −17 градусов. Настоящее потепление ожидает петербуржцев только в конце недели. Gismeteo отмечает, что после 8 марта температура воздуха в городе поднимется до −1 градуса. Заморозки последней недели февраля и начала марта подарили жителям Петербурга не только оптические явления в виде гало и световых столбов, но и возможность полюбоваться городскими видами с непривычного ракурса. Замерзшие реки и каналы на время заменили горожанам и туристам улицы и проспекты.

По материалам «ДП»

Фото: @miss_milem